Магнитогорские полицейские экстренно сопроводили роженицу в перинатальный центр

Семья женщины, не дождавшись машины скорой, отправилась в роддом самостоятельно, но попала в пробку

В Магнитогорске полицейские помогли семье вовремя доставить роженицу в перинатальный центр, минуя пробки. Родственники молодой мамы в социальных сетях поблагодарили сотрудников полиции за помощь, сообщили 5 июля в пресс-службе отдела МВД России по Магнитогорску.

В конце июня у жительницы поселка Наваринка Агаповского района начались схватки, семья вызвала женщине скорую помощь. Однако автомобиля долго не было, тогда они решили самостоятельно отправиться в роддом на машине. Но по пути попали в пробку. Глава семейства, увидев полицейских, решил обратиться к ним за помощью.

«К нам подбежал взволнованный водитель и сказал, что у супруги начались роды и они, не дождавшись кареты скорой помощи, выехали из поселка Наваринка. Мы, не раздумывая, оказали помощь и сопроводили семью до медицинского учреждения»,— рассказали старший инспектор старший лейтенант полиции Олег Кондратьев и инспектор лейтенант полиции Александр Кугенев.

Вскоре в социальных сетях родственники роженицы разметили благодарность полицейским за оказанную помощь.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС г. Магнитогорска: Кондратьеву Олегу Андреевичу и Кугеневу Александру Ивановичу! Дело в том, что эти отзывчивые ребята помогли миновать пробки, сопроводив нашу машину до перинатального центра, куда мы везли с преждевременными родами мою сноху»,— написала пользователь Наталья Каплина-Верховцева.

Полицейские, узнав, что у молодой мамы родился мальчик, решили преподнести малышу небольшой подарок и приехали на выписку. Женщине они вручили букет цветов, а малышу — игрушечный автомобиль полиции. Жительница Наваринки, в свою очередь, еще раз поблагодарила полицейских.