Магнитогорские полицейские доставили задыхающегося ребенка в больницу

Мама спасенного малыша поблагодарила сотрудников ДПС за помощь

В Магнитогорске полицейские помогли семье доставить в больницу маленького ребенка, который внезапно начал задыхаться. Мама спасенного малыша поблагодарила сотрудников ДПС в социальных сетях, рассказали сегодня, 4 июня, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел около дома № 20 по Северному переходу. Старший лейтенант полиции Виталий Шаманаев и лейтенант полиции Александр Егоров находились на дежурстве и в какой-то момент остановили автомобиль «ВАЗ-21093». За рулем находился взволнованный мужчина. Он рассказал полицейским, что в салоне машины находятся его жена и грудной ребенок, которому стало плохо, и сейчас они направляются в больницу.

Увидев задыхающегося малыша, полицейские посадили семью в свой автомобиль и быстро добрались до больницы, используя светозвуковую установку.

«Доехали очень быстро, если бы не они, неизвестно, сколько бы мы стояли на светофоре и в пробках. Спасибо огромное за ваше понимание и помощь. Дай бог вам и вашим семьям здоровья!»— написала мама спасенного ребенка.

Врачи своевременно оказали ребенку всю необходимую помощь, его здоровью ничто не угрожает.