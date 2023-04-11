Магнитогорские бухгалтеры украли 11 млн, фиктивно устраивая родственников на работу

Незаконные сбережения преступницы зачем‑то хранили в валютах девяти стран

Транспортные полицейские города Магнитогорска направили в суд уголовное дело на двух сотрудниц местного аэропорта, которые фиктивно устраивали своих родственников и знакомых на должности инженеров и техников, а потом получали за них зарплату. При этом большинство «мертвых душ» не подозревало о своем участии в мошеннической схеме. Ущерб, нанесенный государству действиями предприимчивых бухгалтеров, превысил 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.

В ходе предварительного следствия полицейские установили, что сотрудницы бухгалтерии, 1960 и 1963 годов рождения, внесли в базу сотрудников аэропорта данные восьми лиц. В их числе — дочь и супруг одной из подозреваемых, которые не знали о махинациях родственницы и «заработали» для нее в общей сложности 4,5 млн рублей. Невольные участники преступной схемы проходят в деле как свидетели.

Расследование уголовного дела длилось полтора года. Следователи провели ряд экспертиз, в том числе бухгалтерскую и почерковедческую, допросили более 50 свидетелей и наложили арест на имущество фигуранток общей стоимостью 11 млн рублей. В том числе на деньги с банковских счетов, земельные участки, жилые здания в Магнитогорске, а также на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

В ходе следствия в доме одной из злоумышленниц при обыске изъяли крупные суммы наличных денег в разнообразной валюте: 60 тыс. рублей, 867 долларов США, 410 евро, 310 израильских шекелей, 165 дирхам ОАЭ, 15 болгарских левов, 50 мальдивских руфий, 50 тыс. 600 казахских тенге и 5 кубинских песо. В квартире ее подельницы стражи порядка изъяли 280 тыс. рублей и 700 евро. Почему женщины хранили сбережения в столь экзотической валюте, предстоит установить суду: на этапе предварительного расследования подозреваемые отказались от дачи показаний.

Дело из 38 томов направлено для рассмотрения в Правобережный районный суд Магнитогорска.