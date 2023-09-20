Магнитогорская компания задолжала 24 миллиона рублей налогов

Крупная сумма накопилась за три года

В Магнитогорске Челябинской области руководство предприятия на протяжении трех лет не платило налоги. Ущерб составил 24 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы руководство магнитогорской компании, специализирующейся на сносе зданий и буровзрывательных работах, не перечислило налоги на доходы физических лиц на сумму около 24 миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФНС России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). Сейчас следователи устанавливают причастных к совершению преступления.