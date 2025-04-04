Магнитогорск: отец убил дочь и утопил ее тело в Урале

Следователи собрали доказательную базу и передали дело в суд

В Магнитогорске завершено расследование резонансного дела. 65‑летний мужчина обвиняется в убийстве собственной 31‑летней дочери.

По данным следствия, 28 мая прошлого года между отцом и дочерью произошла ссора, которая закончилась трагедией. Мужчина задушил женщину, а затем, чтобы скрыть преступление, нанес ей несколько ударов молотком по голове в гараже. После этого он упаковал тело в мусорные мешки, обмотал скотчем, прикрепил груз и, используя надувную лодку, утопил его в реке Урал.

Тело женщины было найдено спустя почти два месяца — 18 июля — в районе улицы Николая Шишка. На теле были обнаружены множественные травмы головы, подтверждающие насильственную смерть.

Обвиняемого нашли и задержали оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску совместно с коллегами из отдела полиции «Левобережный», отмечают в пресс-службе ГУ МВД.

Сейчас следствие завершено и дело передано в суд.