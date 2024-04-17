Магнитогорец вынес с предприятия партию пневмопистолетов на 700 тысяч рублей

Похищенное полицейские изъяли

В полицию с заявлением о краже пневмопистолетов обратился представитель одного из магнитогорских предприятий. Ущерб он оценил в 700 тысяч рублей. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, партию пневмопистолетов похитил 34-летний местный житель. Он воспользовался тем, что доступ на предприятие свободный, и украл устройства, чтобы в дальнейшем продать их. Но не успел: при задержании правоохранители изъяли похищенное и в ближайшее время вернут законному владельцу.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.