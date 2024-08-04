Магнитогорец в погоне за прибылью лишился более 1,7 млн рублей

Мужчина в течение недели переводил деньги якобы на свой инвестиционный счет

В Магнитогорске 47-летний мужчина решил заработать на покупке и продаже акций, но связался с мошенниками и лишился более 1,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что он увидел в интернете рекламу о возможности дополнительного заработка путем покупки акций известной компании. Мужчина заполнил анкету, и вскоре ему позвонил якобы менеджер биржи и все объяснил. После этого магнитогорец перешел по присланной ему ссылке, установил приложение и начал якобы покупать акции.

За неделю мужчина оформил несколько кредитов и все полученные деньги — а это более 1,7 миллиона рублей — перечислил на указанный в приложении счет. После этого он попытался вывести средства, но ничего не вышло. Тогда он понял, что связался с мошенниками, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Злоумышленников разыскивают.

Полицейские вновь напоминают о том, что не следует переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, а также верить обещаниям быстрого и легкого заработка.