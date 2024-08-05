Магнитогорец устроил пьяные «покатушки» с 4‑летним сыном в машине

В задержании лихача участвовали пять экипажей

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Опасно маневрировал, устроил ДТП на встречке, сбил автоинспектора и рисковал жизнью своего малолетнего сына — житель Магнитогорска устроил «развлечение» с погоней на улицах города. Для задержания лихача, который, как оказалось, сел за руль пьяным, потребовались силы пяти экипажей ДПС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть позвонили очевидцы опасных маневров на одной из улиц города. Звонивший также уточнил, что в салоне Mazda находится ребенок.

Направленный на место происшествия экипаж ГАИ обнаружил указанный автомобиль, но водитель не отреагировал на требование об остановке и попытался скрыться. Полицейские начали его преследование, включив световые и звуковые спецсигналы.

«Двигаясь на высокой скорости, лихач создавал угрозу для жизни и здоровья окружающих. На одном из перекрестков он совершил столкновение со встречным автомобилем. К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции и попытался задержать нарушителя. Однако тот включил заднюю передачу и совершил наезд на автоинспектора, причинив ему телесные повреждения, а затем продолжил движение», — говорится в сообщении.

После того как к погоне подключились еще четыре экипажа Госавтоинспекции, преследуемый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлены протоколы по шести статьям КоАП РФ.

Сидевший на переднем пассажирском сиденье четырехлетний сын нарушителя в ДТП не пострадал. Его передали матери.

Сотруднику полиции медицинская помощь не понадобилась. Автоинспектор продолжил несение службы.