Магнитогорец украл из супермаркета 16 упаковок зубной пасты

На место выезжали сотрудники Росгвардии

В Магнитогорске Челябинской области в пятницу вечером, 19 февраля, сотрудники Росгвардии получили сообщение о срабатывании сигнализации в супермаркете, расположенном на проспекте Ленина. Как только бойцы прибыли на место, к ним подошел охранник с задержанным молодым человеком. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

«Сотрудник службы безопасности магазина указал на гражданина, который, с его слов, находясь в торговом зале, совершил кражу 16 упаковок зубной пасты R.O.C.S. Сумма ущерба составила более 3 000 рублей»,— рассказали в ведомстве.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Вызванная на место следственно-оперативная группа изъяла товар и вернула магазину. Задержанного отправили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.