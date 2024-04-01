Магнитогорец украл из подъезда многоэтажки велосипед

Похищенное он сдал в комиссионный магазин

В полицию с заявлением о краже обратился 22-летний житель Магнитогорска. Он сообщил, что из подъезда пропал принадлежащий ему велосипед. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что велосипед похитил ранее судимый за кражи 32‑летний местный житель. Он находился в гостях у своего знакомого и, выйдя в подъезд, увидел велосипед. Убедившись, что в помещении никого нет, он выкатил транспорт и отправился на нем домой. Спустя некоторое время он сдал похищенное в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Велосипед изъяли и после проведения необходимых действий вернут владельцу.