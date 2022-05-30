В Магнитогорске с балкона четвертого этажа дома по улице 50 лет Магнитки спрыгнул мужчина. Перед этим пострадавший уронил телефон, который упал на козырек магазина. Мужчина счел расстояние незначительным и бросился за аппаратом. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Пострадавший жестко приземлился, упал на правый бок и потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков, однако понадобилась помощь спасателей.
«На крыше пристройки спасатели оказали пострадавшему первую помощь, при помощи шин произвели иммобилизацию правой руки и ноги с признаками переломов, а затем, надежно зафиксировав на спинальном щите, при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего вниз», — рассказали в областной ПСС.
Мужчину госпитализировали.