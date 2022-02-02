Магнитогорец спас соседскую девочку при пожаре многоквартирного дома

Мужчина снял подростка с балкона

«На момент возникновения пожара в квартире была девочка 12 лет. Ребенок, обнаружив возгорание, выбежал из комнаты на балкон. Житель соседнего подъезда, проходивший мимо, не растерялся и через козырек подъезда мужчина спас ребенка и передал скорой медицинской помощи»,

— уточнили в ведомстве.