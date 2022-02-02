В Магнитогорске 2 февраля произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Сталеваров. В квартире находилась девочка 12 лет, ее спас житель соседнего подъезда, сняв подростка с балкона, сообщает пресс-служба МЧС Магнитогорска.

Из-за пожара в подъезде было сильное задымление. Сотрудниками МЧС вывели 5 человек, в том числе 1 ребенка. Также из здания эвакуировались 52 человека. Возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

«На момент возникновения пожара в квартире была девочка 12 лет. Ребенок, обнаружив возгорание, выбежал из комнаты на балкон. Житель соседнего подъезда, проходивший мимо, не растерялся и через козырек подъезда мужчина спас ребенка и передал скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.
Отметим, что личность мужчины была установлена, его могут представить к награде.

Напомним, что в Челябинске загорелся дом из‑за неисправного газового баллона. Мастер получил ожоги рук и лица во время замены опасного оборудования