Магнитогорец сорвал с новой знакомой золотую цепочку и скрылся

Полицейские задержали подозреваемого

В Магнитогорске Челябинской области правоохранители задержали мужчину, который в ходе ссоры со своей новой знакомой сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью 42 тысячи рублей и скрылся. Опросив потерпевшую, полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

28-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что познакомилась в кафе с мужчиной и пригласила его к себе в гости. Уже в квартире в ходе дальнейшего знакомства между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый, применив силу, сорвал с женщины золотую цепочку с подвеской и скрылся.

«Получив приметы подозреваемого, наружные наряды, несущие службу на улицах и в общественных местах, были ориентированы на его задержание. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний магнитогорец. Правоохранители установили, что золотые изделия он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Украшение полицейские изъяли и в ближайшее время вернут владелице.