Магнитогорец, сбитый электросамокатом, отсудил 150 тыс. рублей

Моральный вред компенсировал только пользователь самоката, хотя истец требовал наказать и кикшеринговую фирму

Житель Магнитогорска добился взыскания с электросамокатчика компенсации морального вреда за наезд с последствиями для здоровья, сообщает пресс-центр Правобережного районного суда города.

Инцидент произошел 1,5 года назад, в середине лета 2023 года. Тогда ответчик, двигаясь по тротуару у дома 85 по проспекту Ленина, совершил наезд на пешехода, следовавшего в попутном направлении. В результате здоровью пешехода был причинен вред средней степени тяжести, что подтвердила экспертиза.

Госавтоинспекция признала самокатчика виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовала на 1 тысячу рублей.

Магнитогорец обратился в суд с требованием возместить ему моральный вред. Свои страдания он оценил в 150 тысяч рублей. Деньги потребовал как с непосредственного участника «аварии», так и с кикшеринговой фирмы.

Впрочем, в последней части суд потерпевшему отказал — на том основании, что электросамокат на момент причинения вреда истцу находился в управлении ответчика, с которым обществом был заключен договор аренды самоката путем использования мобильного приложения по номеру телефона.

Решением Правобережного районного суда Магнитогорска с ответчика взыскана искомая сумма плюс расходы по оплате услуг представителя 20 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.