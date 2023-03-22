Магнитогорец проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого

Мужчина нанес пострадавшему ножевые ранения во время ссоры

В Челябинской области осудили жителя Магнитогорска, который во время ссоры убил своего знакомого. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, мужчина проведет в колонии восемь лет, а также выплатит крупную сумму родственникам убитого.

Преступление произошло в сентябре 2022 года около одного из домов. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым, а затем схватил нож и нанес ему несколько ранений. Пострадавший скончался.

В отношении магнитогорца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил выплатить родственникам погибшего моральный ущерб в размере 2,7 миллиона рублей.

Ранее Карталинский городской суд вынес приговор жителю Полтавского сельского поселения, зампредседателя местного сельсовета Николаю Швецу. Его признали виновным в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство ее коллеги. В колонии строгого режима он проведет 16 лет.