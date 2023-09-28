Магнитогорец пойдет под суд за убийство жены и ранение трехмесячного сына

Преступление совершено на глазах маленькой дочери обвиняемого

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело 38-летнего жителя Магнитогорска. Его обвиняют в убийстве супруги и покушении на убийство сына (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, пункты «а», «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 17 ноября прошлого года обвиняемый был пьян и поссорился с супругой. В порыве гнева он зарезал женщину двумя ножами. Пострадавшая получила 19 ударов и скончалась на месте. После этого разъяренный отец ранил трехмесячного сына, а потом себя. Ребенка госпитализировали, мальчик выжил. Мужчине оказали медицинскую помощь и позже отправили в СИЗО на время следствия.

«Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных особо тяжких преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд в апелляции ужесточил приговор жителю Троицка, который в феврале 2022 года смертельно ранил двухлетнюю дочь.