Магнитогорец пойдет под суд за стрельбу по подросткам в трамвае

Мужчина признал свою вину

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за стрельбу из пневматического пистолета по подросткам в городском общественном транспорте. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что 17 февраля в трамвае № 17 обвиняемый попросил двоих подростков выключить музыку и начал угрожать пистолетом. Направив дуло к лицу одного из молодых людей, мужчина уже хотел выстрелить, но из пистолета выпала обойма. Кондуктор не осталась в стороне и попыталась увести буйного магнитогорца в другой конец трамвая.

Испугавшиеся подростки направилась к выходу, однако владелец пистолета вновь настиг их, ударил по лицу и открыл стрельбу, когда молодые люди выходили из трамвая. Парней спас проезжающий на легковушке водитель — он доставил пострадавших в травмпункт.

«В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), пунктам «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также стало известно, что магнитогорец был неоднократно судим. Он полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд Правобережного района Магнитогорска для рассмотрения по существу.