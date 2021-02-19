Магнитогорец пойдет под суд за организацию притона

Также ему грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Следственное управление УМВД России по Магнитогорску окончило расследование уголовного дела в отношении местного жителя за организацию притона в своей квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что 33-летний мужчина выращивал в квартире растения, из которых получал наркотические вещества и продавал. С целью привлечения «клиентов» он предоставлял свою квартиру для потребления веществ зависимым лицам.

В ходе обыска полицейские изъяли 800 граммов наркотиков и приспособления для их употребления. Магнитогорцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Расследование дела завершено и направлено в Магнитогорский горсуд для рассмотрения по существу.

За продажу наркотиков в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, частям 1, 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

В отношении мужчины выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.