Магнитогорец пойдет под суд за организацию азартных игр

По версии следствия, обвиняемый незаконно установил 79 игровых автоматов

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он пойдет под суд за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования (часть 1 статьи 171.2 УК РФ). Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, мужчина установил на территории Магнитогорска игровые автоматы. Лицензии на «азартную деятельность» у обвиняемого не было.

«С помощью флеш-карты он установил программное оборудование на системные блоки ЭВМ со специальной программой, имеющую возможность начисления виртуальных денежных средств на игровой терминал. На протяжении двух месяцев был администратором игорного клуба», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде Магнитогорска.