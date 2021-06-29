Магнитогорец получил по почте почти килограмм наркотиков

Возбуждены уголовные дела

Сотрудники Магнитогорского Линейного отдела полиции и Уральской оперативной таможни задержали возле почтового отделения 21-летнего мужчину. Он получил посылку с почти килограммом наркотиков. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Молодой человек был задержан прямо на выходе из почтового отделения. В посылке, которую он получил из другой страны, был обнаружен пакет со светлым порошком массой 979 граммов. После лабораторного исследования выяснилось, что это были синтетические наркотики.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ ( «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере») и части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ» в особо крупном размере»).

Мужчину заключили под стражу.