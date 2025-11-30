Магнитогорец похитил у государства 350 тыс. рублей на несуществующий бизнес

Мужчина незаконно получил деньги, выделяемые по соцконтракту

В Магнитогорске задержали местного жителя, подозреваемого в краже бюджетных денег якобы на развитие бизнеса. Ущерб Минсоцу Челябинской области составил 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина увидел в интернете объявление о программе поддержки малоимущих. Узнав, что можно заключить социальный контракт и получить деньги на развитие бизнеса, он решил завладеть крупной суммой мошенническим путем. Магнитогорец купил в сети готовый бизнес-план, арендовал квартиру якобы для бизнес-целей и, собрав другие документы, подал их в отделение соцзащиты. В результате ему было выделено 350 тысяч рублей.

Когда пришло время отчитываться о проделанной работе, мужчина предоставил в администрацию поддельные кассовые чеки. Вскоре правоохранители раскрыли обман.

В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.