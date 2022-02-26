Магнитогорец планировал сбыть полкилограмма наркотика

Ему грозит пожизненное тюремное заключение

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции задержали мужчину, который планировал сбыть крупную партию наркотика. В его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили 26 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартире 33-летнего неработающего и ранее не судимого местного жителя сотрудники полиции нашли около 575 граммов мефедрона. Наркотик задержанный планировал сбывать посредством сети Интернет, организуя тайники-закладки. Запрещенное синтетическое вещество, а также средства, используемые для его изготовления, правоохранители изъяли.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — пожизненное лишение свободы»,— уточнили в ведомстве.

Магнитогорцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.