Магнитогорец отдал 83 тыс рублей за несостоявшееся знакомство

Деньги молодой человек одолжил у друзей

В Магнитогорске молодой человек лишился 83 тысяч рублей за возможность познакомиться с девушкой. Виртуальная знакомая несколько раз попросила у него деньги для встречи. Желание увидеть девушку перебороло бдительность, и доверчивый магнитогорец в итоге перевел крупную сумму. Не дождавшись встречи, молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию.

В магнитогорской полиции рассказали, как 22-летний магнитогорец после рабочей смены нашел в интернете объявление с предложением непродолжительного общения.

«Для того, чтобы встреча состоялась ему предложили перевести 2000 рублей, затем еще 20000 рублей, потом платеж не прошел, поэтому необходимо еще 20000 рублей, затем заблокировался кассовый аппарат и для его разблокировки нужны еще деньги», — рассказали в городском полицейском главке.

В общей сложности доверчивый 22-летний магнитогорец перевел 83 тысячи рублей. Часть из этой суммы он одолжил у друзей. Только после того, как он не дождался встречи, молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию.