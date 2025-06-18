Магнитогорец осужден на 4 года за поджог Audi A6 в Челябинске

Автомобиль сгорел полностью

В Челябинске вынесли приговор 41-летнему южноуральцу, который поджег Audi A6 на неохраняемой стоянке у дома № 28 на Академика Макеева. Центральный районный суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, передают в региональной прокуратуре.

В ночь на 28 февраля 2024 года магнитогорец, действуя по предварительному сговору, поджег автомобиль воспламеняющимся веществом. Audi сгорела полностью и восстановлению не подлежит, ущерб составил более 6,3 миллиона рублей.

Мотивом преступления стала личная неприязнь неустановленного сообщника к директору организации, которой принадлежал автомобиль. Суд приговорил поджигателя к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.