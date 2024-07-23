Магнитогорец оставил без воды жителей СНТ

Мужчина украл металлические баки

В Агаповском районе Челябинской области в полицию обратились сразу несколько владелиц участков в СНТ «Заречье». Они сообщили, что кто-то украл металлические баки и теперь им не во что набирать воду. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, баки и другие изделия из металла украл 40-летний ранее не судимый житель Магнитогорска. Мужчине нужны были деньги, и он решил обчистить территорию СНТ и сдать все найденное в металлолом. Так он и сделал, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.