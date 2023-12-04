Магнитогорец лишился 318 тыс. рублей и доступа к личному кабинету «Госуслуг»

Продиктовать коды из СМС и перевести деньги на безопасный счет его убедили незнакомцы

57-летнему жителю Магнитогорска поступило сразу несколько звонков, после которых он не только потерял доступ к личному кабинету портала «Госуслуги», но и лишился почти 318 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Правоохранители разыскивают подозреваемых в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что сначала ему позвонил мужчина, представившийся оператором компании сотовой связи. Он сообщил, что если не продлить договор, то его номер будет недоступен. Магнитогорец продиктовал незнакомцу свои паспортные данные для якобы автоматического продления договора. Вскоре ему позвонили «операторы» портала «Госуслуги» и сообщили, что кто-то пытается войти в его личный кабинет. Мужчину попросили назвать поступившие в смс-сообщениях коды, чтобы защитить аккаунт, что он и сделал.

На этом мошенники не остановились. Следующий звонок поступил от якобы банковского работника. Он сообщил, что кто-то пытается перевести деньги с его счетов за рубеж. Чтобы опередить незнакомцев, нужно перевести средства на «безопасный счет». Магнитогорец отправился в банк, снял почти 318 тысяч рублей и отправил на продиктованный ему счет.

Вскоре мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По всем фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!