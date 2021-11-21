Магнитогорец лишился 17 тысяч рублей при покупке авиабилетов в Интернете

Сайт якобы авиакомпании оказался фишинговым

В Магнитогорске местный житель хотел приобрести билеты на самолет в Интернете, но перечислил деньги мошенникам: сайт оказался фишинговым, сообщили 20 ноября в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

28-летний магнитогорец ввел в поисковике нужную информацию, зашел на якобы популярный сайт одной из авиакомпаний, выбрал нужные направления и ввел на сайте данные своей банковской карты. После совершения платежа со счета мужчины списалось 17 тысяч рублей. Но билеты на электронную почту так и не поступили, а сайт оказался фишинговым.

Мужчина обратился с заявлением в полицию, проводится проверка.

Похожий случай произошел в начале ноября с жителем Озерска. Забронировав поездку через приложение BlaBlaCar, мужчина лишился почти 32 тысяч рублей, введя данные своей банковской карты по ссылке, присланной ему якобы водителем.

В июне 2021 года с заявлениями о краже денег со счетов обратились сразу пять жителей Миасса. Все они сообщили, что забронировали поездку в приложении BlaBlaCar и совершили предоплату. Позже выяснилось, что приложение предоплату не требует.