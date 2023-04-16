Лжеэлектрик украл у 83-летнего пенсионера из Челябинской области 30 тысяч рублей

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

В Увельском районе Челябинской области полицейские задержали ранее судимого 39-летнего жителя Челябинска, который похитил у пенсионера 30 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили 16 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый позвонил в квартиру, принадлежащую 83-летнему мужчине. Он представился электриком и попросил впустить его, чтобы проверить, все ли исправно. Доверчивый дед разрешил незнакомцу войти в квартиру, а когда тот все осмотрел и попросил оплатить услуги, достал деньги и дал необходимую сумму. Но этого мошеннику оказалось мало, и как только пенсионер отвлекся, он украл все его сбережения в размере 30 тысяч рублей.

Полицейские опросили пострадавшего, провели поквартирный обход, а также расспросили прохожих. Им удалось узнать, что подозреваемый выехал в Челябинск, где имеет постоянное место проживания. Выехав в столицу Южного Урала, полицейские задержали лжеэлектрика.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Челябинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги у мужчины изъяли и вернули пенсионеру.