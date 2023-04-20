Лжеброкеры украли у жителя Златоуста 1 млн рублей

Деньги мужчина взял в кредит

56-летний водитель-экспедитор из Златоуста обратился с заявлением в полицию. Мужчина сообщил, что попался в ловушку лжеброкеров и потерял почти один миллион рублей, взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Житель Златоуста рассказал полицейским, что нашел сайт для подработки, где предлагалось всем желающим вкладывать деньги в инвестиции. Неизвестные, представившиеся менеджерами брокерской компании, связывались с мужчиной по телефону и в мессенджере.

«Позвонил так называемый „помощник“, который затем „помогал“ зарабатывать, а точнее вводил в заблуждение с корыстной целью. Мужчина вкладывал деньги какое-то время и решил, что пора уже выводить доход в наличность. Консультант сообщил, что для получения денежных средств необходимо активировать счет, а для этого следует вложить еще. После активации „помощник“ утверждал, что все средства будут возвращены через 40 минут. Реквизиты мошенник диктовал в мессенджере, на которые потерпевший делал перевод»,— сообщают в пресс-службе ведомства.

Мужчина во время разговора с полицейскими признался, что знает о мошенничестве. Однако в своем случае он был уверен, что общается с реальными брокерами. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако златоустовцу придется несколько лет выплачивать кредит.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей Челябинской области настороженно относиться к предложениям незнакомцев вкладывать деньги. Мошенники обычно обещают высокие проценты и стабильную прибыль. Следует внимательно изучить официальную информацию о брокере или компании, обсудить свои планы с родственниками или специалистами.