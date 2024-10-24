Лжеброкеры обманули жительницу Челябинска на 3 млн рублей

Из них два женщина взяла в кредит

Челябинка перечислила мошенникам более 3 миллионов рублей, надеясь заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба челябинской полиции.

Сообщается, что предложение об инвестировании в акции поступило женщине через мессенджер. Когда она согласилась, собеседники сделали ей личный кабинет и объяснили, как вносить туда деньги за акции и наблюдать, как они растут в цене.

Получив первую «прибыль» — 30 тысяч рублей, женщина решила вложить больше денег: перечислила мошенникам сначала миллион, а также попросила родственницу взять еще два в кредит и все средства отправила в «инвестиции».

И только когда собеседники пропали, женщина поняла, что стала жертвой лжеброкеров, и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет «брокеров».