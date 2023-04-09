Лже-криптовалютчик похитил у 24 жителей Челябинска почти два миллиона рублей

Молодой человек обещал потерпевшим хороший доход, а сам тратил деньги на свои нужды

Челябинские полицейские задержали 19-летнего парня, который брал крупные суммы денег у своих знакомых для инвестирования в криптовалюту и обещал хорошую прибыль, но тратил средства на свои нужды. В общей сложности он обманул 24 человека. В его отношении возбуждено уголовное дело.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился один из потерпевших. Он сообщил, что передал малознакомому приятелю 68 тысяч рублей с целью получения прибыли. Время шло, а ни процентов, ни своих денег обратно потерпевший не получал. Тогда он решил написать на приятеля заявление.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее не судимый местный житель. Выяснилось, что подобным образом он обманул более 20 человек. Общий ущерб составил почти два миллиона рублей.

В отношении парня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до пяти лет.Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.