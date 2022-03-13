Лже-брокер убедил пенсионерку из Магнитогорска перевести ему 1,6 миллиона рублей

Аферист работал по телефону

Жительница Магнитогорска попалась на уловку мошенника и перевела аферистам 1,6 миллионов рублей. Как сообщили в главном управлении МВД России по Челябинской области, пенсионерка на протяжении полугода отправляла деньги на чужой счет через интернет-платформу.



История началась с того, что 66-летней женщине позвонил неизвестный и представился финансовым специалистом. «Консультант» убедил бабушку открыть брокерский счет, обещая, что она сможет заработать на инвестициях. Деньги женщина исправно вносила в течение полугода, а потом начала спрашивать о сроках получения прибыли. После брокер перестал отвечать и потерпевшая обратилась в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску.

«Прежде чем начать брокерскую деятельность, необходимо внимательно изучить поступающие предложения, проанализировать ситуацию на фондовом рынке, почитать отзывы об интернет-площадках, после чего принимать решение. Если вам позвонили якобы сотрудники брокерской конторы или финансовые консультанты и предложили инвестировать ваши денежные средства в акции каких-либо компаний с целью получения высокого заработка — это мошенники! Отклоните вызов!» — напоминают в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту в УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)