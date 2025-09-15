Любовь к хоккею вынудила южноуральца закрыть кредит на 400 тысяч

Приставы изъяли у него телевизор

Карталинские приставы изъяли у местного жителя телевизор из-за долгов в 400 тысяч рублей. Чтобы вернуть технику, всего за несколько дней 38‑летний мужчина без официального трудоустройства погасил задолженность, сообщают в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.

Житель Карталинского района взял два кредита на общую сумму 400 тысяч рублей. Однако погасить долг не смог. Кредиторы решили взыскать задолженность через судебных приставов. Приставы назначили южноуральцу исполнительский сбор, а затем и вовсе арестовали и изъяли LED‑телевизор марки Hyundai.

«Неизвестно, что более повлияло на гражданина — решительность судебных приставов или огорчение от невозможности смотреть хоккейные матчи и вечерние сериалы, — но уже спустя несколько дней после этого события должник произвел полное погашение всех своих кредитных задолженностей и оплатил сумму исполнительского сбора», — сообщили в ведомстве.

Убедившись, что мужчина погасил задолженности в полном объеме, приставы вернули ему телевизор.

