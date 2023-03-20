Любитель «клубнички» из Миасса потерял 77 тысяч рублей после визита на сайт интим-услуг

Деньги выманили телефонные мошенники

Житель Миасса оказался в руках вымогателей после того, как воспользовался сайтом интимных услуг. Мужчина не получил желаемого и распрощался с крупной суммой. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

32-летний мужчина позвонил по указанному на сайте номеру, но трубку никто не взял. Позже на его мобильный стали поступать звонки с неизвестных номеров. Собеседники сообщали, что миасец нарушил правила посещения сайта, чем нанес ему серьезный ущерб. За это от мужчины в грубой форме потребовали около 100 тысяч рублей. Мошенники угрожали расправой в случае, если перевода не поступит.

Переживая за свою безопасность, потерпевший перевел на продиктованный счет разными суммами 77 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело о вымогательстве (часть 1 статьи 163 УК РФ).