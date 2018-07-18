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/ Легковушка отрикошетила в фуру после столкновения с лосем на трассе М-5

Легковушка отрикошетила в фуру после столкновения с лосем на трассе М-5

Водитель и животное погибли.
сегодня в 11:44
  |  Происшествия

Ночная авария на трассе М-5 унесла жизнь водителя сегодня, 18 июля. Подробностями смертельного ДТП поделились сотрудники миасского спасотряда. Именно они отправились на устранение последствий кровавого ДТП.

Автомобиль «Хендай» ix35 врезался в перебегавшую дорогу лосиху и, предположительно, «отрикошетил» в двигающийся навстречу КамАЗ. Водитель легковушки погиб на месте. Его тело было зажато искореженным металлом. Лосиха погибла при столкновении. — рассказал сайту «Первый областной» специалист по связям со СМИ Миасского отряда областной поисково-спасательной службы Дмитрий Головин.

Прибывшие на место спасатели извлекли тело погибшего водителя из искореженной машины с помощью гидроинструмента.

Троим удалось выжить в серьезном столкновении. Водитель большегруза обошелся без травм. Пассажиры корейской легковушки попали в больницу, у них диагностированы множественные травмы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Кадрами с места происшествия поделились представители экстренного ведомства. Сайт «Первый областной» не рекомендует смотреть его впечатлительным людям, женщинам и детям.

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