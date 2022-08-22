Локомотив въехал в груженые вагоны и здание цеха на станции в Челябинской области

Один из вагонов с крупой сошел с рельсов, здание частично разрушено

На станции Нижнеувельской в Челябинской области локомотив проследовал на тупиковый путь и врезался в груженые вагоны и здание столярного цеха. В результате произошел сход вагона с крупой. Карталинская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло днем 21 августа на пути необщего пользования, который примыкает к станции Нижнеувельской. По предварительным данным, составитель поездов не выполнил стрелочный перевод в нужное направление, и локомотив ЧМЭ3-2835 проследовал на тупиковый путь, где стояли груженные крупой вагоны. Произошло столкновение, в результате которого локомотив въехал в здание цеха, а вагон сошел с рельсов.

«Происшествие на движение поездов не повлияло. Пострадавших в результате схода нет»,— уточнили в ведомстве.

Карталинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.