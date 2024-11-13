Локомотив сошел с рельсов при столкновении с грузовым поездом в Златоусте

Пострадавших нет

Вечером 12 ноября в Златоусте на железнодорожном перегоне Хребет — Уржумка столкнулись вспомогательный локомотив и локомотив грузового поезда. В результате один из составов сошел с рельсов. Никто не пострадал. Причины ЧП выясняет прокуратура, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП не повлияло на расписание пассажирских поездов. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (часть 1 статьи 263 УК РФ). Одной из причин схода локомотива может быть ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

«Следователями проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. После проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

На месте работал Златоустовский транспортный прокурор. Он также проводит проверку.