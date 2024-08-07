Локомотив сошел с рельсов на ЮУЖД

Инцидент произошел ночью на станции Металлургическая

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства схода с рельсов двухсекционного локомотива ночью 7 августа на железнодорожной станции Металлургическая ЮУЖД.

По предварительным данным, инцидент произошел при производстве маневровых работ: локомотив, буксировавший другой локомотив, сошел двумя колесными парами, без опрокидывания.

Пострадавших и задержки поездов в результате происшествия нет.

Проводятся восстановительные работы.

Центральным МСУТ СК России по факту схода организована доследственная проверка: действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Свою проверку организовала также транспортная прокуратура.