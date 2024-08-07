В Челябинской области устанавливаются обстоятельства схода с рельсов двухсекционного локомотива ночью 7 августа на железнодорожной станции Металлургическая ЮУЖД.
По предварительным данным, инцидент произошел при производстве маневровых работ: локомотив, буксировавший другой локомотив, сошел двумя колесными парами, без опрокидывания.
Пострадавших и задержки поездов в результате происшествия нет.
Проводятся восстановительные работы.
Центральным МСУТ СК России по факту схода организована доследственная проверка: действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Свою проверку организовала также транспортная прокуратура.