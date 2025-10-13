Лихач из Кыштыма угробил жену и подростка в ночном ДТП

В ходе расследования выяснилось, что в роковой момент парень был пьян

В Карабаше направлено в суд уголовное дело о ДТП, в котором погибли женщина и подросток, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет об аварии с переворотом, которая произошла в мае текущего года на автодороге Карабаш — Кыштым. Напомним, ночью 24 мая в районе выезда из Карабаша 23-летний бесправник управлял автомобилем «Лада-Калина», несмотря на состояние алкогольного опьянения.

«Около четырех часов утра в силу превышения скоростного режима он не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием авто. В результате ДТП находившиеся с ним в машине 23-летняя супруга и 15-летняя знакомая погибли от полученных травм», — рассказали в прокуратуре.

Парню предъявлено обвинение по двум статьям: за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также за повторное пьяное вождение. Уголовное дело направлено в Карабашский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый ждет суда в СИЗО.