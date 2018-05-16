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/ Лихач въехал в дорожный знак, скрываясь от погони в Чебаркуле

Лихач въехал в дорожный знак, скрываясь от погони в Чебаркуле

Очевидцы сняли на видео конфликт нарушителя с полицейскими.
сегодня в 14:11
  |  Происшествия

Чебаркульцы стали свидетелями еще одной аварии на злополучном перекрестке улиц Октябрьская и Калинина. Водитель ВАЗ 2110 на большой скорости мчался по оживленной проезжей части. По словам очевидцев, в этот момент его уже преследовал экипаж ДПС. Скорей всего, предполагают свидетели ДТП, водитель легковушки не справился с управлением, его занесло, и он врезался прямо в дорожный знак. Именно это и остановило лихача.

Он мчался на большой скорости. Смотрю, юзом его понесло в сторону здания, которое только что построили. Даже на видео виден тормозной путь. — рассказал сайту «Первый областной» автор видео.

Мчался, как сумасшедший. С балкона видела. — комментируют очевидцы.

На кадрах видно, как полицейские пытаются посадить нарушителя в патрульную машину, но водитель сопротивляется. На подмогу госавтоинспектору выехал наряд полиции. Подробности уточняются.

Напомним, на этом же перекрестке 6 мая 10-летний мальчик за рулем «Тойота Ланд Крузер» протаранил три иномарки. Водитель внедорожника дал ребенку «порулить», посадив к себе на колени.

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