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/ Лихач на «Ладе» пытался проскочить на «красный». Четверо в больнице

Лихач на «Ладе» пытался проскочить на «красный». Четверо в больнице

Отечественная легковушка столкнулась с «Дэу» на перекрестке.
сегодня в 09:44
  |  Происшествия
«Лада Приора» превратилась в груду металла, спровоцировав ДТП на магнитогорском перекрестке. Инцидент произошел около полуночи 16 октября. Водитель отечественной легковушки, как сообщают сотрудники ГИБДД, решил проехать на «красный». Его не смутило, что перпендикулярно движутся другие машины. В итоге «Приора» столкнулась с «Дэу Нексией». Иномарка оказалась на трамвайных путях со смятым бампером, а «Ладу» отбросило на тротуар. Правая часть автомобиля раскурочена.

Трех человек из «Лады Приоры», в том числе 25-летнего водителя, госпитализировали. Медицинская помощь потребовалась также водителю «Дэу Нексии» 1981 года рождения. Еще одному пострадавшему назначили амбулаторное лечение. Погибших нет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Очевидцы утверждают, что «Лада Приора» ехала на большой скорости, именно поэтому повреждения такие серьезные. Впрочем, обстоятельства и причины произошедшей аварии будут установлены позже сотрудниками ГИБДД.

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