Лидера ОПГ, которого поймали в Казахстане, будут судить в Челябинске

В его наркосообщество входило 32 человека

В Челябинске будут судить лидера наркосообщества, которого выдали России из Казахстана. Его дело уже передали в суд, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.



По версии следствия, 34-летний обвиняемый состоял в ОПГ из четырех человек. Позже он создал новое сообщество из 32 человек. Полиция всех задержала, их осудили. Оставался ненайденным только лидер, все это время он скрывался за пределами России.



Несколько лет он был в международном розыске. Его задержали в Казахстане и передали российским властям. Теперь все материалы по его делу готовы и отправлены в Металлургический районный суд Челябинска.

Напомним, в Россию из Казахстана экстрадировали наркодилера, который скрывался почти 10 лет. Он привез в регион 11 килограммов гашиша.