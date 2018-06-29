/ Подсудимый перерезал себе горло во время судебного процесса

Полиция выясняет, как обвиняемому удалось пронести во рту лезвие.

Обвиняемый в сбыте наркотиков челябинец покалечил себя, находясь на судебном заседании. Мужчина появился в зале суда, потому что ему продлевали меру пресечения. Завершить процесс судье не удалось: неожиданно обвиняемый вынул изо рта лезвие и полоснул себя по горлу. На место немедленно вызвали медиков.

К данному заседанию судебных приставов не привлекали, так как в судебных процессах они участвуют только по отдельному решению судьи. Информация о произошедшем поступила на пост судебных приставов, где осуществляется пропускной режим, откуда была сразу вызвана скорая помощь. — прокомментировала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы УФССП по Челябинской области Ирина Кузнецова.

Лезвие — один из запрещенных предметов в зале суда. Как подсудимый смог его пронести, предстоит выяснить сотрудникам полиции. На этом настаивает прокуратура.

Прокуратура не будет организовывать проверку, однако обратилась с такой просьбой в полицию. — пояснила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

В прокуратуре также уточнили, что УМВД организовало собственную проверку.