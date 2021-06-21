Летевший в Симферополь самолет из Челябинска экстренно приземлился в Уфе

Причиной стала неисправность бортового компьютера воздушного судна

Накануне днем, 20 июня, самолет из Челябинска, отправлявшийся в Симферополь утром, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы. До места назначения воздушное судно добралось только к вечеру.

По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, рейс N4 157 авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Челябинска в Симферополь в 07:34 вместо запланированных 7:10. Спустя немного времени пилоты объявили посадку в аэропорту Уфы, где самолет находился в течение нескольких часов.

«Причиной экстренной посадки стала неисправность бортового компьютера. После исправления всех неполадок самолет вновь вылетел по маршруту»,— сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта.

Всех 188 пассажиров, которые находились на борту самолета, на время экстренной посадки в Уфе разместили в гостинице.

По данным онлайн-табло аэропорта Симферополя, самолет из Челябинска приземлился в 17:51.