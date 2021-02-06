Летевший в Магнитогорск самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за повреждений

По данным Приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ, на лобовом стекле судна образовались трещины

Минувшей ночью самолет авиакомпании «Икар» вылетел из Москвы в Магнитогорск. Однако до места назначения воздушное судно не долетело и совершило экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Что стало причиной посадки, изданию ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ.

«Embraer-190 компании „Икар“ совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна»,— рассказали в ведомстве.

Также в Следственном комитете добавили, что на данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Известно, что на борту самолета находились 58 взрослых пассажиров и трое детей. Никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась. Все находившиеся в самолете были отправлены в Магнитогорск другим рейсом.