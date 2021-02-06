Минувшей ночью самолет авиакомпании «Икар» вылетел из Москвы в Магнитогорск. Однако до места назначения воздушное судно не долетело и совершило экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Что стало причиной посадки, изданию ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ.
«Embraer-190 компании „Икар“ совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна»,— рассказали в ведомстве.
Также в Следственном комитете добавили, что на данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Известно, что на борту самолета находились 58 взрослых пассажиров и трое детей. Никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась. Все находившиеся в самолете были отправлены в Магнитогорск другим рейсом.