Летевший в Челябинск Boeing-737 совершил аварийную посадку в Уфе

Никто из пассажиров не пострадал, уточняют в ГУ МЧС Республики Башкортостан

Вечером 5 января вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Челябинск пассажирский Boeing 737 подал сигнал бедствия. В настоящее время самолет успешно совершил посадку в Уфе, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС Республики Башкортостан.



Судя по данным онлайн-табло челябинского аэропорта имени Курчатова, прибытие рейса ДР 6569 авиакомпании «Победа» ожидалось в 20-20 5 января. Сигнал бедствия, по информации ТАСС, был подан спустя полтора часа после вылета из Москвы. В Уфе самолет приземлился около 19-10.

«Ваш „Боинг“ благополучно сел, сейчас его осматривают специалисты. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Причины и характер неполадок пока неизвестны», — сообщил Первому областному информагентству руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС Алик Шарафутдинов.

Связаться с авиакомпанией «Победа» на момент публикации материала не удалось.