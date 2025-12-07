Летевшие из Египта в Екатеринбург самолеты сели в Челябинске из-за снегопада

Соблюдение прав пассажиров контролирует прокуратура

Сегодня, 7 декабря, в аэропорту Челябинска приземлились самолеты, следовавшие из Египта в Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, поменять маршрут пришлось из-за снегопада в уральской столице.

«В аэропортах организована работа мобильной приемной. Прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров, включая предоставление положенных услуг»,— сообщили в ведомстве.

На момент публикации аэропорт Кольцово работает в штатном режиме, ожидается прибытие рейсов из Челябинска.