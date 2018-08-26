/ Горящий лесовоз на трассе под Челябинском сняли на видео

Кабина и бревна вспыхнули на ходу.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Накануне вечером на трассе Челябинск-Екатеринбург загорелся большегрузный автомобиль. В его кузове лежали бревна. Инцидент произошел в районе поворота на Долгодеревенское. Потушить огонь своими силами водителю не удалось.

Горящий КАМАЗ встал на обочине, у него полностью выгорела кабина, оттуда густой дым валил. Пожарная перекрыла дорогу, они там тушили дрова. Рядом стояла «скорая». — поделились очевидцы.

Информацию о произошедшем подтвердили представители экстренного ведомства.

В 17:37 на 19 километре автодороги Челябинск — Екатеринбург произошло возгорание грузового автомобиля. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 6 человек и 2 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, накануне на трассе Челябинск-Екатеринбург произошла смертельная авария. Водитель «Лады Гранты» резко затормозил перед стоящей на обочине треногой, машину повело, в результате чего она влетела в столб. Три человека — мужчина, его супруга и маленькая дочь, погибли. Выжить удалось только 4-летнему ребенку.