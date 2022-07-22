Лесники рассказали подробности тушения пожара на юге Челябинской области

Ландшафтный пожар в Нагайбакском районе ликвидировали накануне

Накануне вблизи поселка Париж (Нагайбакский район) лесники и сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Спасателям удалось не допустить угрозы населенным пунктам и отстоять лес. Подробности ликвидации возгорания рассказали в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.

К тушению пожара приступили уже через 15 минут после обнаружения возгорания. Так как огонь полыхал на территории между поселками Париж и Кужебаевский, на месте работали сотрудники сразу двух лесхозов — Верхнеуральского и Карталинского.

«Ветер был достаточно сильный, горела трава. Основной задачей было исключить угрозу детскому лагерю, населенным пунктам и не впустить огонь в лес. Все службы сработали оперативно и четко. Произвели опашку, локализовали и уже в семь вечера ликвидировали полностью», — прокомментировал и. о. начальника ГУ лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

В тушении пожара приняли участие 25 работников лесного хозяйства и МЧС, было задействовано 8 единиц техники.

Напомним, 21 июля в Нагайбакском районе Челябинской области горела трава на площади 8 гектаров. Вблизи места пожара располагается детский оздоровительный лагерь «Роднички». По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и лагерю не было. Территорию опахали, а пожар произошел через автодорогу шириной 10 метров.

В лагере детей и сотрудников попросили собрать вещи и выйти за территорию. При необходимости администрация учреждения была готова вывезти людей на автобусах. Эвакуация не потребовалась.

В случае обнаружения лесного пожара незамедлительно звоните на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также по номеру 112.