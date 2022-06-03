Лесничий пойдет под суд по делу о незаконной вырубке леса в Челябинской области

Ущерб составил более 9 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении лесничего территориального отдела «Нязепетровское лесничество». Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«В период с 2018 по 2020 год обвиняемый получил взятку в размере 15 тысяч рублей от предпринимателя за непринятие мер после выявления незаконных рубок древесины на территории лесничества», — рассказали в региональном СУ СКР.

Материалы дела на обвиняемого по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) направлены в суд.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). На имущество обвиняемого наложен арест.

Автор: Виктория Привалова